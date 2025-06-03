Россия усиливает наступление на Суммы: аналитики ISW сообщили, сможет ли враг захватить город

Обстрел Сум / © Сумская ОВА

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Российские войска активизируют наступательные действия на севере Сумской области, пытаясь продвинуться на 12-15 километров в областной центр, что потенциально позволит им обстреливать Сумы из артиллерии и дронов. В то же время, аналитики американского Института изучения войны (ISW) оценивают, что Россия вряд ли сможет захватить город в ближайшее время.

В ежедневном отчете ISW за 2 июня отмечается, что российские силы ведут наступление сразу на трех направлениях — к северу и северо-востоку от Сум. Геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении захватчиков к северу от Андреевки и к северо-востоку от Яблоновки. Кроме того, российские военные блоггеры сообщают о захватах Алексеевки, Новомихайловки и Киндратовки, а также о продвижении к северной части Андреевки и западнее Яблоновки и Константиновки.

По данным ISW, Россия наращивает количество наземных атак вблизи Андреевки, Юнаковки и Мирополья. Вероятно, эти действия сопровождаются усиленными артиллерийскими обстрелами и ударами дронов по Сумам с целью поддержки дальнейшего наступления и создания предпосылок для штурма города.

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Украинский военный аналитик Константин Машовец сообщил, что в районе Константиновки и Киндратовки действуют подразделения 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа и 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии. Кроме того, на линии Локня-Юнаковка и западнее Локни зафиксированы подразделения 104-го, 234-го и 237-го десантных полков из состава 76-й воздушно-десантной дивизии.

Также, по словам Машовца, Россия перебросила к северу Сумской области части 752-го мотострелкового полка (3-я мотострелковая дивизия, 20-я общевойсковая армия, Московский военный округ) и 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Ленинградский военный округ), Ленинградский военный округ.

В ISW отмечают, что российские чиновники уже давно призывают создать так называемую «буферную зону» в северной части Сумской области. Сейчас эти призывы приобрели более активное информационное сопровождение, что может свидетельствовать о подготовке к развертыванию более масштабных боевых действий в этом направлении.

Несмотря на активизацию наступления, аналитики ISW отмечают, что вероятность захвата Сумм в краткосрочной или среднесрочной перспективе остается низкой.

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Жители приграничных регионов Сумщины призывают эвакуироваться из-за угрозы боевых действий.

Напомним, враг оккупировал Константиновку: ситуация на севере Сумщины продолжает осложняться за счет постоянного давления врага и большого количества пехоты.