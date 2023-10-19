Россия усиливает оборону военно-морских баз в Крыму тренированными дельфинами — СМИ

Российский ВМФ использует боевых дельфинов для защиты критически важных баз от водолазов спецназа.
Одним из первых шагов российской армии в начале полномасштабного вторжения 2022 года было размещение обученных дельфинов у входа в Севастопольскую гавань. Подобные отряды теперь обнаружены на российской военно-морской базе на северо-западе Крыма.
Об этом пишут расследователи Naval News.
По информации источника, россияне тренируют дельфинов защищать критически важные базы от водолазов спецназа.
"Новые данные свидетельствуют о том, что российский флот отправил дельфинов на другую базу на севере Крыма. Вероятно, это развертывание для защиты от украинских спецназовцев, представляющих реальную угрозу в этом районе", — говорится в расследовании.
Когда и где именно заметили первые отряды дельфинов
В августе на Южной военно-морской Новоозерной базе появились отряды для дельфинов.
Эта база расположена в 90 км к северо-западу от Севастополя, гораздо ближе к линии фронта.
"Отряды установили в сентябре 2023 года, что соответствует периоду, когда украинский спецназ усиливал свою активность в северном Черном море. Это включало захват газовых платформ в море и налеты на военные цели вдоль побережья", — говорится в материале.
Дельфины в морском бою
Боевые дельфины считают эффективным противником военных водолазов.
"Нет человека, хотя бы спортивного или хорошо обученного, который смог бы их переплыть. И их встроенный эхолот дает им еще большее преимущество", – говорят расследователи.
Дельфины, вероятно, будут защищать корабли от водолазов с минами.
"Только что они (дельфины – ред.) обнаружат противника, они могут обозначить его для своих "коллег-людей" или, возможно, даже нанести смертельный удар. Также они могут патрулировать побережье, где совершает рейды украинский спецназ", – говорится в статье.
Секретная военно-морская база в Северном Крыму
В советское время объект начал существование как база подлодок, ставшая ареной осады во время захвата Россией Крыма в 2014-м.
В настоящее время база находится под контролем России. Зимой-весной 2022 года некоторые российские корабли там и разместили.
Теперь, когда украинский спецназ начал рейды по Северному побережью Крыма, это место стало актуальным и заслуживающим внимания снова.
В настоящее время база используется ракетными корветами, десантными катерами и некоторыми вспомогательными судами.
Тем временем захватчики готовятся обороняться в Джанкое. Они роют траншеи.
Также в оккупированной Евпатории вдоль береговой линии они уже возвели бестолковые фортификационные сооружения.
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