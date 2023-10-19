Россия усиливает оборону военно-морских баз в Крыму тренированными дельфинами — СМИ

Российский ВМФ использует боевых дельфинов для защиты критически важных баз от водолазов спецназа.

Одним из первых шагов российской армии в начале полномасштабного вторжения 2022 года было размещение обученных дельфинов у входа в Севастопольскую гавань. Подобные отряды теперь обнаружены на российской военно-морской базе на северо-западе Крыма.

Об этом пишут расследователи Naval News.

По информации источника, россияне тренируют дельфинов защищать критически важные базы от водолазов спецназа.

Боевых дельфинов перевезли в Новоозерное Фото: спутниковые снимки Airbus DS (2023) через SkyWatch.

"Новые данные свидетельствуют о том, что российский флот отправил дельфинов на другую базу на севере Крыма. Вероятно, это развертывание для защиты от украинских спецназовцев, представляющих реальную угрозу в этом районе", — говорится в расследовании.

Когда и где именно заметили первые отряды дельфинов

В августе на Южной военно-морской Новоозерной базе появились отряды для дельфинов.

Эта база расположена в 90 км к северо-западу от Севастополя, гораздо ближе к линии фронта.

"Отряды установили в сентябре 2023 года, что соответствует периоду, когда украинский спецназ усиливал свою активность в северном Черном море. Это включало захват газовых платформ в море и налеты на военные цели вдоль побережья", — говорится в материале.

Дельфины в морском бою

Боевые дельфины считают эффективным противником военных водолазов.

"Нет человека, хотя бы спортивного или хорошо обученного, который смог бы их переплыть. И их встроенный эхолот дает им еще большее преимущество", – говорят расследователи.

Дельфины, вероятно, будут защищать корабли от водолазов с минами.

"Только что они (дельфины – ред.) обнаружат противника, они могут обозначить его для своих "коллег-людей" или, возможно, даже нанести смертельный удар. Также они могут патрулировать побережье, где совершает рейды украинский спецназ", – говорится в статье.

Секретная военно-морская база в Северном Крыму

В советское время объект начал существование как база подлодок, ставшая ареной осады во время захвата Россией Крыма в 2014-м.

В настоящее время база находится под контролем России. Зимой-весной 2022 года некоторые российские корабли там и разместили.

Теперь, когда украинский спецназ начал рейды по Северному побережью Крыма, это место стало актуальным и заслуживающим внимания снова.

В настоящее время база используется ракетными корветами, десантными катерами и некоторыми вспомогательными судами.

Тем временем захватчики готовятся обороняться в Джанкое. Они роют траншеи.

Также в оккупированной Евпатории вдоль береговой линии они уже возвели бестолковые фортификационные сооружения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.