Россия усиливает охрану в Брянской области и привлекает воздушно-десантные войска – Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте 92 дня полномасштабной войны России против Украины.
На Северском направлении оккупанты продолжают проводить инженерное оборудование позиции в приграничных районах Брянской области.
Для усиления охраны участка российско-украинской границы враг привлекает подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 26 мая.
"Противник и дальше обстреливает из минометов и ствольной артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской области", – говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что в Слобожанском направлении российская армия не проводила в течение суток активных наступательных действий.
Напомним, потери российских оккупантов в Украине перевалили за 29,5 тысяч человек. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.
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