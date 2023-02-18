Россия усиливает ракетные атаки по Украине и продолжает наступление на пяти направлениях: главное со сводки Генштаба

Угроза дальнейших ударов оккупационных войск остается высокой по всей территории Украины.
Несмотря на значительные потери, российская армия продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 18 февраля.
"Российская федерация в течение суток нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре города Хмельницкого и населенного пункта Украинской Донецкой области. В результате чего повреждения жилых домов и жертвы среди гражданского населения. Силами обороны в течение текущих суток уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр". Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара и произвел более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.", — говорится в сообщении.
Ситуация в других направлениях
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеские обстрелы подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них — Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Огурцово, Веселое, Красное Первое в Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное – Донецкой.
- На Бахмутском направлении обстрелов подверглись более 18 районов населенных пунктов, в частности, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы 13 районов населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.
- На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье – Запорожская.
- На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Веселое, Антоновка, Громадное и Берегово Херсонской области.
"С целью формирования негативного отношения к Украине и дискредитации Вооруженных Сил Украины среди гражданского населения на временно занятой территории Херсонской области противник производит артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий. Впечатлению подвергаются медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения", — проинформировали в Генштабе.
В ведомстве отмечают, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один район сосредоточения живой силы противника.
Напомним, по мнению британского полковника Глента Гранта, если на востоке украинская армия будет только обороняться и ждать последующих атак России, это приведет к большим потерям.
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