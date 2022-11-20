Россия усиливает свои позиции в Донецкой и Луганской областях после отступления из Херсона — ISW

Россия планирует перебросить войска из Брестской области Беларуси на Донбасс

Российские оккупанты планируют посилить свои позиции после отступления из Херсона, с целью удержания захваченных ранее украинских территорий.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В сообщении указывается, что Россия начала усиливать свои позиции в Донецкой, Луганской и Запорожской областях за счет войск, выведенных из Херсона и мобилизованных.

Российские войска увеличили свое присутствие в Луганской области, в частности, они располагаются в Красном и Семейкино примерно в 30 км к юго-востоку от Луганска.

Также Россия планирует перебросить в донецкую область 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии, совершивших обучение в Брестской области Беларуси.

Аналитики института считают, что российские войска продолжат использовать мобилизованные для новых атак на украинские позиции в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и публично призвал его окончить войну в Украине.

Также ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Украина не прекратит освобождать свои территории даже зимой, поэтому Крым может быть уволен уже в декабре, говорят в Минобороны.

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