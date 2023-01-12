Россия усиливает войска на территории Украины и перебрасывает мобилизованных к границам — Минобороны

По данным Главного управления разведки Министерства обороны, командование ВС РФ усиливает группировку войск на территории Украины. Перемещает мобилизованных из полигонов Беларуси и России в зону ведения боевых действий и приграничные районы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Донбассе. Высокая активность врага отмечается на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

По состоянию на 10 января в составе российских оккупационных войск, с учетом оперативного резерва, действуют около 280 формирований. На прошлой неделе было 250.

Противник осуществляет ротацию подразделений в составе региональной группировки войск на территории Беларуси. Обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной.

В условиях отсутствия необходимого количества технически готовой боевой техники, РФ активно использует человеческий ресурс для достижения успехов на поле боя.

Напомним, украинцев предупредили о возможной массированной атаке России. Она может быть "смешаной". Враг может использовать ракеты воздушного базирования, морского базирования и дроны-камикадзе.

Карта войны на 11 января: ситуация в Соледаре и Бахмуте – изменчива

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