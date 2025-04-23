Россия усовершенствует тактику своих смертоносных ударов дронами: детали от ISW

Атаки Шахедами. / © tsn.ua

Реклама

Российские войска продолжают совершенствовать свою тактику ударов беспилотников большой дальности. Таким образом, оккупанты пытаются обойти украинскую оборону.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики отмечают, что российские милблогеры заявили, что 21 апреля войска РФ нанесли удар по городу Одесса с помощью реактивных беспилотных летательных аппаратов-камикадзе "Геран-3" - это российский аналог иранского "Шахед-238". Как сообщается, у них максимальная скорость от 500 до 600 километров в час.

Реклама

Один милблогер заявил, что беспилотник Geran-3 может иметь новый компактный турбореактивный двигатель или несколько модифицированную версию предыдущего двигателя. Другие милблогеры утверждали, что при ударе по Одессе российские дроны летали на большей высоте, чем предыдущие модели. Это позволило им избежать украинских мобильных подразделений обороны.

Милблогеры утверждали, что российские войска направили несколько "Геран-3" по разным направлениям на одну цель в городе Одесса. Отмечается, что эти беспилотники ждали в определенной зоне вблизи цели, пока другие БПЛА проводили дополнительную разведку для коррекции цели. Затем дроны нанесли сосредоточенный удар по цели, поражая одновременно с разных направлений.

Украинские источники и немецкое издание BILD аналогично сообщили в конце марта и начале апреля 2025-го, что российские войска опрокидывают беспилотники дальнего радиуса действия на большой высоте в нескольких километрах от крупных украинских городов и других целей, прежде чем нанести синхронные удары несколькими беспилотниками, чтобы преодолеть.

"Непонятно, "Геран-3", который российские силы использовали при ударе по Одессе 21 апреля, является новой модифицированной версией, или российские силы лишь изменили свою тактику использования беспилотника, или и то, и другое", - говорится в отчете.

Руководитель Украинского центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко заявил, что Россия недавно увеличила производство беспилотников типа Геран-3 и начала использовать тактику "роев" во время ударов беспилотников.

Ранее ISW сообщал, что россияне начали производство и использование собственных аналогов "Шахед-131" и "Шахед-136" с импортированными иранскими комплектующими и использованием иранских лицензий на производство еще летом 2023-го, а в начале 2024-го начали производство беспилотника "Геран-3".

В ISW также недавно собрала отчеты о том, что российские войска начали оснащать беспилотники Shahed концентрированным газом хлорбензилиденмалононитрил, запрещенного в соответствии с Конвенцией о химическом оружии, которую подписала Россия. По всей вероятности, он нанесет ущерб украинским силам или гражданским лицам даже после того, как украинские войска собьют беспилотники.

В ISW отмечают, что в ISW доказали высокую эффективность в уничтожении российских беспилотников дальнего радиуса действия с помощью мобильных подразделений противовоздушной обороны. Россия, вероятно, ищет другие пути преодоления этих эффективных украинских ПВО.

Российские войска, вероятно, будут пытаться преодолеть украинские системы противовоздушной обороны, увеличивая количество беспилотников Шахед и Герань, которые используются в российских ударных пакетах, продолжая наносить роевые удары и дальнейшую адаптацию беспилотников для проникновения через противовоздушную оборону Украины.

Напомним, ранее РФ применила смертоносную тактику в Харькове при ударах ракетами. Да, одна из них разорвалась прямо в воздухе.

Дата публикации 07:14, 23.04.25 Количество просмотров 33 Взрывы раздавались один за другим! Атака на Одессу, Харьков, Днепропетровскую область и не только