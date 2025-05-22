Россия устанавливает ядерные ракеты на истребителе: разведка США предупреждает о новой угрозе

Российские истребители. / © Associated Press

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Разведка Министерства обороны США (DIA) в новом отчете сообщила, что Россия расширяет свой ядерный арсенал, включая разработку и интеграцию ядерных ракет класса "воздух-воздух" для боевой авиации.

По данным американских специалистов, российское военное командование приняло решение об оснащении истребителей ядерными боеприпасами, что свидетельствует о возвращении к практике времен Холодной войны.

Хотя подобные ракеты являлись частью вооружения СССР, в современной России их статус до сих пор оставался неясным.

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В отчете также упоминается, что Москва активно использует ядерную риторику в контексте войны против Украины, хотя вероятность фактического применения ядерного оружия считается низкой — разве что российские власти увидят угрозу существованию собственного режима.

Кроме того, в документе говорится о возможном усилении программ по созданию химического и биологического оружия.

Аналитики The War Zone предполагают, что речь идет о модификации ракеты Р-37М — сверхдальней ракеты класса "воздух-воздух", способной поражать цели на расстоянии до 300 км. В экспортном варианте ее дальность ограничивается 200 км.

Эту ракету российские военные уже активно используют на войне против Украины, в том числе из истребителей МиГ-31БМ, а также из самолетов Су-35С, Су-30СМ2 и, вероятно, Су-57.

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По оценкам украинских военных, применение Р-37М существенно усложняет работу воздушных сил Украины и ограничивает возможности авиационной поддержки на фронте.

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