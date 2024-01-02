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Россия установила дополнительную защиту Крымского моста из-за страха перед украинскими дронами: спутниковые снимки

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Россия установила дополнительную защиту Крымского моста из-за страха перед украинскими дронами: спутниковые снимки

Крымский мост / Фото: Associated Press

Сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк проанализировал свежие спутниковые снимки Крымского моста.

Россия активно устанавливает дополнительные защитные сооружения на Крымском мосту. Цель – противостоять возможным атакам украинских водных дронов.

Об этом Брэди Африк сообщил в своем X (Twitter).

В частности, на снимках видны новые барьеры, буквально "обертывающие" опоры моста. Такие конструкции должны усложнить работу украинских дронов в непосредственной близости от моста.

Фактически Россия признает угрозу, которую несут украинские средства, и пытается усилить оборону своего стратегически важного объекта на оккупированных территориях.

Крымский мост – спутниковый снимок/Фото: Brady Africk / ©
Крымский мост – спутниковый снимок/Фото: Brady Africk

Напомним, в начале декабря 2023 года Крымский мост пострадал после шторма – самого большого за 100 лет в Черном море. После непогоды в Черном море мост временно стал беспомощным перед дронами. По всему Керченскому проливу плавали пластиковые бочки заграждений Крымского моста.

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Дата публикации
Просмотры
429
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