Россия утром атаковала Украину дронами-камикадзе: ВСУ сбили восемь БПЛА

Вражеские беспилотники ВСУ уничтожили на южном и восточном направлении.
Российская армия утром 14 октября атаковала Украину восьми иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Их уничтожили украинские защитники.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"14 октября на южном и восточном направлении противовоздушной обороной уничтожены восемь баражирующих боеприпасов Shahed-136", — говорится в сообщении.
Пять из них сбили зенитные ракетные войска Воздушных сил, еще три – противовоздушная оборона Военно-морских сил ВСУ.
Напомним, что Украина получит от НАТО средства для борьбы с беспилотниками. Это позволит оградить от российских атак гражданскую инфраструктуру.
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