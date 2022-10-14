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Россия утром атаковала Украину дронами-камикадзе: ВСУ сбили восемь БПЛА

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Россия утром атаковала Украину дронами-камикадзе: ВСУ сбили восемь БПЛА

Фото: Associated Press

Вражеские беспилотники ВСУ уничтожили на южном и восточном направлении.

Российская армия утром 14 октября атаковала Украину восьми иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Их уничтожили украинские защитники.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"14 октября на южном и восточном направлении противовоздушной обороной уничтожены восемь баражирующих боеприпасов Shahed-136", — говорится в сообщении.

Пять из них сбили зенитные ракетные войска Воздушных сил, еще три – противовоздушная оборона Военно-морских сил ВСУ.

Напомним, что Украина получит от НАТО средства для борьбы с беспилотниками. Это позволит оградить от российских атак гражданскую инфраструктуру.

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