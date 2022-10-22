Россия утром атаковала Украину по меньшей мере десятью самолетами – уничтожено 18 крылатых ракет

В субботу были уничтожены 18 вражеских крылатых ракет, которые Россия выпустила по территории Украины.

В субботу, 22 октября в 7:00 оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. Враг атаковал не менее десяти самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины.

Атакованы объекты критической инфраструктуры в разных областях государства.

"Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555). Кроме того, рашисты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Всего — 16 пусков", — говорится в сообщении.

В зонах ответственности воздушного командования "Юг", воздушного командования "Центр", воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожены восемнадцать крылатых ракет врага:

13 КР Х-101/Х-555;

5 КР "Калибр".

Повреждение критической инфраструктуры в результате атак России

Утром в субботу, 22 октября, воздушную тревогу объявили почти в половине областей Украины. Россия в очередной раз атаковала объекты критической инфраструктуры.

Известно, что россияне атаковали Луцк, Хмельницкий, Ровенскую, Черкасскую, Кировоградскую, Одесскую и Волынскую области.

В части Ровенского района нет электропитания, в результате вражеского удара повреждены электроподстанции.

В Черкасской области без электроэнергии оказались Уманский и часть Звенигородского районов.

В результате двух ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области в нескольких населенных пунктах района нет света.

По словам главы Волынской области, в отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь.

В Луцке ракетные удары повредили объекты энергетики

Город Хмельницкий тоже оказался без электроэнергии.

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