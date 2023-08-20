Россия утром ударила по Харьковщине: врачи борются за жизнь тяжелораненого

Враг ударил из артиллерии по мирному городу.

Российская армия около семи утра 20 августа обстреляла город Купянск Харьковской области. Тяжелое ранение получил 40-летний мужчина, врачи борются за его жизнь.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

В Купянске обстрелами поврежден частный дом, произошел пожар на территории мясокомбината. В результате обстрела села Кругляковка Купянского района также вспыхнул пожар на территории лесничества. В поселке Казачья Лопань Харьковского района повреждены четыре частных дома.

В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждено здание агропредприятия. А в селе Александровка Богодуховского района обстрелом значительно повреждены складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий.

В результате артиллерийских обстрелов села Вильча Чугуевского района повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни, церкви.

Напомним, Вооруженные силы продолжают сдерживать наступление оккупантов на Купянском направлении.

Читайте также: