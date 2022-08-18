Россия утром ударила по Харькову: разрушено общежитие, много пострадавших и погибший

Утром 18 августа российская армия снова ударила по Харькову.

Оккупанты попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

На данный момент известно о 18 раненых в результате обстрела, двое из них — дети. Один человек погиб. На месте происшествия вспыхнуло несколько пожаров. Там работают профильные службы.

Напомним, после вечернего обстрела Харькова, унесшего жизни 7 мирных жителей, российские кафиры утром в четверг, 18 августа, нанесли еще одну серию ударов ракетами по городу.

Новые методы прикрыть рот россиянам и кто может предотвратить ядерную катастрофу в Украине

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