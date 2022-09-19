Россия утром ударила ракетой по Запорожью: что известно

О пострадавших не сообщается.
Утром 19 сентября российская армия нанесла еще один ракетный удар по Запорожью.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
Предварительно, одна ракета попала в областной центр, возле реки Днепр. Информация о пострадавших уточняется.
"Также оккупанты осуществили обстрел неподалеку от областного центра. Попали в одно из сел Запорожского района. Сейчас известно об одном пострадавшем", — отметил он.
Везде работают соответствующие профильные службы.
Напомним, в ночь на 19 сентября, во время воздушной тревоги российские оккупанты обстреляли Запорожье. Мишенью стали объекты инфраструктуры. Известно о восьми прилетах.
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