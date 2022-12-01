Россия увеличила активность авиации: возможны ракетные удары по территории Украины

Российские войска не отказались от массированных ракетных атак. В частности, и на энергетическую инфраструктуру.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, авиация российских оккупантов увеличила свою активность по сравнению с прошлыми выходными.

“Уже прошло восемь дней, когда был нанесен ракетный удар 23 ноября. Поэтому сохраняем покой. Понятно, что вероятность, она будет, враг не отказался от таких намерений. Но понятно, что Воздушные силы, Вооруженные силы будут делать все для того, чтобы уменьшить последствия этих обстрелов, а именно отражать воздушную агрессию врага", — подчеркнул Юрий Игнат.

Также он добавил, что украинская авиация ежедневно уничтожает российские воздушные цели и поддерживает боевые действия наземных войск на фронте.

Напомним, что российские корабли в Черном море собирают разведданные для потенциального удара. Вражеские носители ракет уже снаряжены и подготовлены, а то, что они время от времени заходят в пункты базирования, может свидетельствовать о реагировании на погоду, включая шторм.

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