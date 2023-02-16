Россия увеличила использование авиации в войне против Украины: британская разведка объяснила причины

Воздушно-космические силы России (ВКС) продолжают развертывать большее количество самолетов в поддержку операции в Украине, как они это делали на протяжении многих месяцев.

Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

По мнению аналитиков, российские ставки в войне, вероятно, увеличились за последнюю неделю после нескольких недель более спокойной деятельности. Воздушная активность приблизительно соответствует среднесуточному показателю, который наблюдается с лета 2022 года.

"В то же время российская авиация продолжает значительно отставать, поскольку ограничена постоянной высокой угрозой со стороны украинского ПВО и рассредоточенного базирования из-за угрозы ударов по российским аэродромам. Российские боевые самолеты действуют почти исключительно над контролируемой Россией территорией, не имея возможности выполнять свою ключевую ударную роль эффективно", — говорят разведчики.

В британской разведке отмечают, что по всей России ВКС, вероятно, сохраняют почти невредимый флот из примерно 1500 единиц экипажа военных самолетов, несмотря на потерю более 130 с начала вторжения.

"Однако маловероятно, что ПКС сейчас готовится к резко расширенной воздушной кампании, поскольку при текущих обстоятельствах на поле боя, они, вероятно, понесут неоправданные потери самолетов", — отмечают эксперты.

Ранее стало известно, что массовой переброски боевых самолетов и вертолетов России к границам с Украиной, по данным военного эксперта Михаила Жирохова, пока нет.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия в ближайшие недели может изменить тактику в войне и попытаться устроить воздушное наступление на Украину.