Россия увеличила использование тактической авиации на Донбассе для поддержки своего наземного продвижения – разведка Британии

Использование неуправляемых боеприпасов привело к разрушению населённых пунктов.
На Донбассе российская воздушная активность остается высокой, поскольку ее авиация наносит удары как с управляемыми, так и неуправляемыми боеприпасами.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
"С перемещением оперативного фокуса на Донбасс, Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего наземного продвижения, совмещая авиаудары и массированный артиллерийский огонь, чтобы применить свою подавляющую огневую мощь. Совместное применение авиационных и артиллерийских ударов стало ключевым фактором последних тактических успехов России в регионе", – говорится в сообщении.
Распространенное использование неуправляемых боеприпасов привело к разрушению населенных пунктов на Донбассе и почти наверняка повлекло за собой значительные побочные убытки и жертвы среди мирного населения.
В разведке также отметили, что неспособность России уничтожить украинские стратегические системы противовоздушной обороны в первые дни войны ограничила ее способность оказывать тактическую воздушную поддержку наземным маневрам, что способствовало провалу продвижения на Киев.
"Таким образом, российская воздушная деятельность в большинстве своем ограничивалась ударами в глубину с использованием крылатых ракет воздушного и надводного запуска, чтобы воспрепятствовать перемещению украинских подкреплений и припасов. Однако сами по себе эти удары не оказали существенного влияния на конфликт, и в результате российские запасы высокоточных управляемых ракет, вероятно, значительно иссякли", — отмечает Минобороны.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 4 June 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 4 июня 2022
Получили из Великого Великобритании response: https://t.co/0aOZJCGvVJ
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Напомним, оккупанты сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
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