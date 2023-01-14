Россия увеличила количество "Калибров" в Черном море: сколько там ракет

В субботу, 14 января, Российская Федерация увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море. Известно уже о 20 ракетах.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель. В настоящее время общий залп "Калибров" составляет 20 ракет", — говорится в сообщении.

В ВСУ просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ракетная атака 14 января

Утром субботы оккупанты атаковали Киевщину. Глава столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе. Также в Голосеевском районе на нежилую территорию рухнули обломки ракеты. Произошло возгорание, но его удалось ликвидировать.

В ОВА подчеркнули, что РФ совершила атаку на объекты критической инфраструктуры. Также это подтвердили в ОП.

Также стало известно, что россияне ударили ракетой по селу Копылов. Есть попадания в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна.

В ВСУ сообщили, что, вероятно, ракеты летели с северного направления по баллистической траектории. Уведомление о ракетной опасности поступило с опозданием из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников.

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