Россия увеличила количество корабельной группировки в Черном море

Враг пытается держать украинцев в напряжении
Корабельная группировка врага в Черном море увеличилась с 4 до 13 единиц. Среди них – два подводных ракетоносителя, которые оснащены 8 ракетами типа "Калибр".
Об этом 24 Каналу сообщила руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.
Она рассказала, что пуски с подводных ракетоносителей обнаружить сложнее для украинского ПВО.
"Следует помнить, что угроза никуда не делась. То, что враг пытался держать нас в напряжении, абсолютно понятно. Мы находимся в условиях гибридной войны, и очень большую роль играют информационные вбросы и операции", — отметила она.
Также Гуменюк добавила, что у врага нет новой боевой тактики, которая привела бы к победам, которых требует военно-политическое руководство России.
Напомним, ранее руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны сообщила, что кафиры выискивают новую тактику, чтобы ракетные удары были более результативными. Именно поэтому они подтянули подводные ракетоносители, пуск с которых затруднен для обнаружения ПВО.
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