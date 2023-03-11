Россия увеличила количество кораблей в Черном море: сколько "Калибров" наготове

На дежурстве находятся 5 вражеских кораблей.
В Черном море Россия разместила на боевом дежурстве один ракетоноситель. Общий залп подготовленных к пуску "Калибров" насчитывает 7 ракет.
Об этом сообщает ВМС ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общий залп до 7 ракет", — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что в Азовском море находится один вражеский корабль. В то время как в Средиземном море россияне уменьшили численность группировки до семи вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.
Добавим, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что противник отстрелял почти весь свой запас.
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