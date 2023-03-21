Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия увеличила количество кораблей в Черном море: сколько "Калибров" наготове

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
298
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия увеличила количество кораблей в Черном море: сколько "Калибров" наготове

Фото: ТАСС

На боевом дежурстве находятся два надводных носителя.

Россияне увеличили корабельную группировку в Черном море. Сейчас готовы 12 кораблей, из них два ракетоносителя.

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" полковник Владислав Назаров.

По его словам, россияне увеличили количество ракетоносителей.

"По состоянию на 16:00 в Черном море корабельная группировка увеличена почти вдвое и теперь состоит из 12 кораблей", — написал он.

На боевом дежурстве находятся два надводных носителя, снаряжение которых может достигать 16 "Калибров". Назаров заметил, что угроза ракетных ударов остается высокой.

Отметим, Черноморский флот РФ оказался практически в ловушке, и даже при желании вывести его из Черного моря у России нет такой возможности. оккупанты могут разве что рассредоточивать его по всей акватории Черного моря.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
298
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация