Россия увеличила количество кораблей в Черном море: сколько "Калибров" в акватории

В морской акватории есть 24 "Калибра".

После обеда во вторник, 18 апреля, российские оккупационные войска увеличили количество носителей ракет в Черном море.

Об этом сообщил спикер ОК "Пивдень" Владислав Назаров.

"По состоянию на 13:00 в Черном море увеличено количество ракетоносителей до четырех", — говорится в его сообщении.

В настоящее время в акватории моря зафиксированы два надводных и два подводных ракетоносителя. В общей сложности они могут иметь общий залп до 24 "Калибров".

К слову, утром 18 апреля пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что в Черном море находятся один надводный и два подводных корабля российского флота, которые имеют 16 ракет.

Напомним, ранее Наталья Гуменюк предупредила, что Россия может готовить массированный удар по Одессе на 2 мая. В последнее время оккупанты не совершали атак по региону.

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