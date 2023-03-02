Россия увеличила количество кораблей в Черном море: в ВСУ рассказали об угрозе

Россия увеличила количество кораблей в Черном море. В настоящее время в акватории находится 13 вражеских кораблей.

Об этом сообщила руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Среди них четыре ракетоносителя — два надводных и два подводных. Общий залп "Калибров" может составлять 24 ракеты высокой точности", — заявила Гуменюк.

По ее словам, вывод ракетоносителей говорит о готовности к их применению, и необязательно все 24 "Калибра" готовы к запуску.

Напомним, Россия уложила по Запорожью ракетами 2 марта. Число погибших возросло до четырех. Пропавшими без вести считаются пять человек, среди них один ребенок.

Также вечером 1 марта оккупанты ракетами обстреляли гражданскую инфраструктуру в Кременчугском районе Полтавской области.

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