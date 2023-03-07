Россия увеличила количество кораблей в Черном море: в ВСУ рассказали об угрозе

В акватории дежурит два надводных и два подводных ракетоносителя.

Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Общий зал "Калибров" составляет 24 ракеты.

Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

В акватории моря дежурит два надводных и два подводных ракетоносителя врага. По ее словам, уровень ракетной угрозы высок. Впрочем, она не исключает, что наращивание количества ракет такод может быть элементом психологического воздействия.

"Эта игра на нервах может быть направлена на испытание нашей прочности. Однако пребывание корабельной группировки, в составе которой есть ракетоносители на боевом дежурстве означает, что уровень угрозы ракетной атаки чрезвычайно высок, потому что они готовы к применению в любой момент", — объясняет Гуменюк.

Вместе с тем, по словам представительницы возросла активность разведывательных дронов. Оккупанты пытаются чаще запускать беспилотники с севера страны, потому что на юге их успешнее обнаруживает и уничтожает украинская ПВО.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что агрессорка Россия будет продолжать запускать ракеты по Украине, но изменит тактику. Да, есть два вероятных сценария массированных ракетных атак: будут осуществляться с меньшей интенсивностью или с большим перерывом.

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