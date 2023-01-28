Россия увеличила количество ракет "Калибр" в Черном море: в ОК "Юг" дали актуальную информацію

В Черном море на дежурстве находятся и большие десантные корабли РФ.

Оккупанты держат в Черном море на дежурстве два больших десантных корабля. Они увеличили количество судов там до 16-ти. Общий залп "Калибров" может составить 20 единиц ракет.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, несмотря на шторм, оккупанты пытаются играть мышцами.

"Ситуация в Черном море меняется достаточно динамично. По состоянию на сейчас корабельная группировка увеличена до 16 единиц, добавлен еще один надводный ракетоноситель. Сейчас общий залп "Калибров" может составлять 20 единиц ракет. Это говорит о том, что, несмотря на шторм, враг пытается. играть мышцами", — отметила Гуменюк.

Она добавила, что россияне держат также на дежурстве два больших десантных корабля. И хотя десантная операция, в частности, высадка морского десанта обречена на абсолютный провал, и они в этом уже имели возможность убедиться. Но для России самое стратегическое значение имеет пиар.

"Чередование больших десантных кораблей, в принципе, не шатает нашего внимания, но изрядно под такой шторм качает личный состав", — сказала Гуменюк.

Добавим, что украинские эксперты сообщают: ВСУ находятся в готовности на случай повторной попытки враждебного десанта высадиться со стороны Черного моря в Одесской и Николаевской областях. Там заминированы происки с моря.

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