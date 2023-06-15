Россия увеличила количество ракетных войск в приграничных районах: какие области Украины в зоне опасности

Российская армия переместила в Брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса "Бал". Возрастает угроза атак ракетами Х-35.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"Противник увеличивает количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах. По имеющимся данным, в Брянской области перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал". Растет угроза нанесения ударов какетами типа Х-35", — сообщил он.

По его словам, это вооружение достигает Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Вместе с тем Громов добавил, что после длительных ракетных ударов силы ПВО становятся только крепче. В частности, за счет поставок современного вооружения и военной техники, предоставляемых партнерами.

Напомним, военный аналитик Алексей Гетьман говорит, что в России остается около 15% ракет от количества, которое было в начале полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на это, возможности производства еще остаются.

Читайте также: