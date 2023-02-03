Россия увеличила количество ракетоносителей: сколько "Калибров" в Черном море

Россия в Черном море увеличила количество ракетоносителей. В группировке вражеского флота находятся 2 ракетоносителя.

Об этом на пресс-секретари Оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил в Telegram.

"В корабельной группировке вражеского флота в Черном море вновь увеличено количество ракетоносителей. Среди 10 кораблей 2 надводных носителя "Калибров", — написал он.

Назаров отметил, что идет подготовка к возможным обстрелам Украины. В частности, оккупанты усилили разведку беспилотниками.

"Не исключена и массированная ракетная атака с применением авиации. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, будьте бдительны и внимательны", — предупредил военный.

Заметим, что вчера Россия держала в Черном море только один ракетоноситель.

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