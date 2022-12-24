Россия увеличила количество своих кораблей в Черном море: сколько ракет наготове для ударов по Украине

По состоянию на 24 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 российских кораблей, общий залп – 20 ракет. По сравнению с вчерашним днем количество ракет увеличилось на 16 единиц.

Об этом сообщает ВМС ВС.

По их данным,

в Черном море на боевом дежурстве находятся до 11 вражеских кораблей, из них 3 – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 20 ракет; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты;

"За сутки в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили до Азовского моря – 30 судов, из них 2 судна двигались из пролива Босфор, а к Черному морю – 25 судов, из них 10 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор", — говорится в сообщении.

Россия может атаковать Украину на Рождество или Новый год

Военный эксперт полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что новый ракетный удар России по энергетической системе Украины может произойти 25-30 декабря.

Такой же прогноз озвучил эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин. Он считает, что российские террористы в очередной раз могут атаковать Украину ракетами 25-29 декабря.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Российская Федерация может нанести очередную массированную атаку по Украине в ближайшие дни. Изготовка она имеет от 70 до 90 ракет.

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