Россия увеличила количество ударных кораблей в Черном море: сколько "Калибров" угрожает

В ВМС ВСУ рассказали об опасности с Черного моря.

По состоянию на утро воскресенья, 26 марта, в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей РФ, из них два носителя крылатых ракет "Калибр" – общий залп до восьми ракет.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВС Украины.

В Азовское море Россия вывела два вражеских корабля; в Средиземном море – до семи вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр" – общий залп до 20 ракет.

Там также подчеркнули, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк рассказала, что Черноморский флот РФ оказался практически в ловушке, и даже при желании вывести его из Черного моря у России нет такой возможности. оккупанты могут разве что рассредоточивать его по всей акватории Черного моря.

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