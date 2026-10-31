Россия увеличила количество ударов по Украине на 58% во время перебоев со Starlink и разведданными США

Терминал Starlink / © reuters.com

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Российские войска использовали временные перебои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, а также приостановку обмена разведывательными данными между США и Украиной для активизации воздушных атак.

Об этом свидетельствует анализ Центра стратегических и международных исследований (CSIS), подготовленный совместно с The Telegraph.

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По приведенным подсчетам, с 12 по 24 октября Россия нанесла примерно 4003 удара по Украине. В предыдущие же 12 дней зафиксировали около 2527 атак. Таким образом, количество ударов увеличилось на 58%.

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Исследовательница России в Институте изучения войны Екатерина Шимкив пояснила, что Украина использует разведывательную информацию от Соединенных Штатов для предварительного получения предупреждений о российских ракетных атаках.

По ее словам, Москва, вероятно, пыталась воспользоваться перебоями в передаче таких данных, чтобы облегчить проведение зимней кампании воздушных ударов и нанести Украине больший ущерб.

Аналитики отмечают, что временная потеря доступа к части разведывательных данных и высокоскоростного спутникового интернета усложнила работу украинской противовоздушной обороны. Поэтому военным стало труднее обнаруживать и перехватывать российские ракеты и беспилотники.

В частности, в период с 30 сентября по 11 октября украинские силы в среднем уничтожали 87% воздушных целей, запущенных Россией. Однако с 12 по 23 октября этот показатель снизился до 84,9%.

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Самые ощутимые изменения зафиксировали сразу после начала перебоев. Так, 12 октября украинские военные перехватили 150 из 184 воздушных целей — 81,5%. На следующий день удалось уничтожить 168 из 216 объектов, что составило 77,8%.

Параллельно российская армия активнее принялась применять ударные беспилотники, в частности реактивные модели «Герань-4» и «Герань-5».

Если к началу перебоев со спутниковой связью зафиксировали 103 запуска этих типов дронов, то в течение следующего аналогичного периода их количество возросло до 382.

Увеличилась и интенсивность применения беспилотников Shahed-136. По подсчетам, приведенным в материале, в течение 12 дней до 12 октября Россия запустила примерно 1939 таких дронов. В следующие 12 дней количество запусков составило 3219 — это примерно на 66% больше.

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Исследователь Центра стратегических и международных исследований Эрик Тирстен-Нюман отметил, что этот эпизод может побудить Украину ускорить работу по уменьшению зависимости от американских технологий.

Ранее сообщалось, что генеральный инспектор Министерства обороны США не планирует начинать независимое расследование перебоев в работе спутниковой связи Starlink и Starshield в Украине.

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин назвал Илона Маска гением и похвастался российским аналогом Starlink «Рассвет».

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