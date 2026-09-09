Россия увеличила производство баллистических ракет: The Economist предупредил о новой проблеме для Украины

«Искандер-М» / © Associated Press

Реклама

Россия увеличила производство баллистических ракет примерно до 100 в месяц, в то время как запасы украинских перехватчиков Patriot PAC-3 практически иссякли. Значительные новые поставки этих ракет Украине маловероятны.

Об этом пишет The Economist в материале об усилении российских воздушных атак и возможностях украинской противовоздушной обороны.

Реклама

По данным издания, Россия ежемесячно производит около 60 ракет "Искандер-М" и 40 РМ-48У. В первые восемь дней августа РФ запустила 57 баллистических ракет, из которых, по известным данным, удалось сбить только одну.

Реклама

The Economist отмечает, что запасы PAC-3, остающиеся единственным действительно эффективным средством противодействия баллистическим ракетам, доступным Украине, практически иссякли. Перехват семи баллистических ракет 27 августа стал возможным благодаря небольшому количеству PAC-3, закупленных европейскими союзниками.

Большие поставки ожидать сложно: война Дональда Трампа против Ирана истощила американские запасы Patriot, а другие страны неохотно отдают собственные перехватчики из-за ограниченных возможностей их замены.

Новые российские дроны и дефицит ракет

В конце августа Киев пережил особенно интенсивную серию атак. В течение пяти дней до 1 сентября город почти каждый час атаковали волны реактивных беспилотников, за которыми следовали баллистические ракеты. Россия использует дроны для подавления украинских сетей перед ракетными ударами.

Украина также пытается противодействовать новым реактивным дронам Герань-4 и Герань-5, которые развивают скорость до 600 км/ч. По информации издания, Россия производит около 3000 таких аппаратов в месяц. Украинские F-16 одновременно испытывают нехватку американских ракет AIM-120 и AIM-9, необходимых для перехвата крылатых ракет.

Реклама

Помогут ли новые системы ПВО

В конце 2026 года Украина должна получить две более старые франко-итальянские батареи SAMP/T с ракетами Aster, а в 2027 году восемь новых SAMP/T NG. Последняя версия имеет более совершенный радар и способна противодействовать нескольким маневровым баллистическим ракетам, в частности «Искандер-М».

Однако ракетный аналитик Фабиан Гоффман предостерегает, что SAMP/T NG еще не доказала эффективность в боевых условиях. Производитель Aster, компания MBDA, не достигнет выпуска 300 ракет в год к 2028 году. Возможное лицензионное производство в Украине также потребует времени.

Украинская «Фрейя» и удары по заводам

Потенциально более важным проектом The Economist называет украинско-европейскую «Фрейю» — более дешевую и массовую альтернативу PAC-3. Главным разработчиком является Fire Point, а планируемый перехватчик базируется на баллистической ракете FP-7. К проекту привлечены 12 европейских оборонных компаний, включая Thales, Leonardo, Diehl и Saab.

Fire Point утверждает, что сможет успешно перехватывать баллистические ракеты в середине 2027 года. Гоффман относится к этому скептически, а Мэтью Бинт из Международного института стратегических исследований считает, что в лучшем случае система достигнет оперативных возможностей в 2028 году. Планируемая стоимость перехватчика — около 700 тысяч долларов.

Реклама

Пока новые системы не готовы, Украина сосредотачивается на укреплении и маскировке инфраструктуры, а также ударах по российским ракетным заводам и пусковым установкам до запуска ракет.

В ближайшие месяцы Украина надеется пополнить арсенал новыми баллистическими ракетами: "Сапсаном" от "Южмаша", FP-7 и большей дальнобойной FP-9 от Fire Point. Их скорость должна помочь поражать мобильные пусковые установки до того, как успеют осуществить пуск и изменить позицию.

Бинт считает более перспективными удары по заводам, производящим критически важные компоненты. По его словам, необходимо находить уязвимости в российских цепях снабжения. Гоффман отмечает, что проблема структурна: массовое производство баллистических ракет дешевле и проще, чем создание достаточного количества перехватчиков для их уничтожения.

Напомним, страны Европейского Союза согласовали исключение, которое позволит Украине закупать ракеты-перехватчики для систем Patriot за счет европейского кредита. Следующий транш в рамках Ukraine Support Loan будет составлять 3,2 миллиарда евро.

Новости партнеров

Новости партнеров