Россия увеличила производство ракет быстрее, чем прогнозировали – ISW

Ранее в разведке заявляли, что российскому ВПК тяжело производить несколько десятков конкретных типов ракет в месяц из-за дефицита иностранных комплектующих.

Россияне увеличили производство своих высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось в предварительных прогнозах

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили, что 6 ноября представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий заявил, что у оккупантов есть в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет.

Ранее, 28 августа, Скибицкий заявлял, что у российских сил есть в резерве 585 ракет большой дальности. То есть, за этот период российские силы увеличили свой ракетный резерв на 285 ракет.

6 ноября Скибицкий добавил, что в октябре российские войска изготовили 115 высокоточных ракет большой дальности: 30 крылатых ракет "Искандер-М", 12 крылатых ракет "Искандер-К", 20 крылатых ракет "Калибр", 40 крылатых ракет Х-101, 9 крылатых ракеты Х-32 и 4 баллистические ракеты "Кинжал".

28 августа Скибицкий заявил, что российским оборонным предприятиям тяжело производить несколько десятков конкретных типов ракет в месяц из-за дефицита иностранных комплектующих.

"Поэтому увеличение российских резервов на 285 ракет с конца августа, а также изготовление 115 из них в октябре, указывает на то, что Россия увеличила внутреннее производство ракет быстрее прогнозируемого", — отметили аналитики ISW.

Скибицкий также прокомментировал российское производство беспилотников, заявив, что Иран по-прежнему может отправлять в РФ небольшие партии Shahed. Он также заявил, что Россия начала наращивать собственное производство беспилотников Shahed с компонентами из Ирана, включая завод в Татарстане.

По его мнению, прогнозируемые российские ракетные и беспилотные удары по украинской энергетической инфраструктуре предстоящей зимой, скорее всего, не будут такими "примитивными", как серия ударов зимой 2022-2023 годов.

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