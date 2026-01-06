- Дата публикации
Россия увеличила штурмы под Гуляйполем: военный рассказал, что действительно происходит возле города
Россия в 2-3 раза увеличила штурмовые группы на Гуляйпольском направлении.
На востоке Запорожской области на Гуляйпольском направлении российская армия увеличила количество штурмовых групп в два-три раза. Оккупанты РФ также усилили мотострелковые бригады штурмовыми полками «БАРС».
Об этом рассказал офицер отделения коммуникаций 154 ОМБр Артем «Крузак» в эфире «Радио Донбасс Реалии».
По его словам, захватчики отправляют на фронт группы, готовые к штурмовым действиям. Если раньше они состояли из двух-трех оккупантов, то сейчас — по пять-шесть человек. Каждая группа оборудована системами РЭБ и вооружена ружьями для отстрела FPV-дронов.
«Это та же тактика „болотных зомби“. Большая часть из них просто взрывается еще до того, как доходят до позиции», — рассказал Артем «Крузак».
Военный говорит, что только 5 января в зоне ответственности его подразделения зафиксировали более семи таких групп.
Он также объяснил, что «БАРС» — это добровольческие подразделения, созданные из опытных военных. Они выполняют задачи разведки, штурма и диверсий.
По словам офицера, рельеф на Гуляйпфльском направлении позволяет армии РФ двигаться практически беспрепятственно. Сам город Гуляйполе поврежден на 30-40%. Есть значительные проблемы с электросетями, газом и водоснабжением.
Напомним, спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что оккупанты смогли зайти на территорию города Гуляйполе. Оккупанты применяют тактику насыщения города живой силой. Для этого россияне даже снимают подразделения с других участков линии фронта.
В то же время Силы обороны продолжают держать оборону в Гуляйполе. Впрочем, противник пытается вытеснить украинских военных с занимаемых позиций, несмотря на значительные потери.