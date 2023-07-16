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Россия увеличила в Черном море количество кораблей, есть носители "Калибров" — сколько ракет угрожает

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
285
Время на прочтение
1 мин
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Россия увеличила в Черном море количество кораблей, есть носители "Калибров" — сколько ракет угрожает

Россия 16 июля увеличила в Черном море количество вражеских кораблей. / Фото: Associated Press

Россия увеличила в Черном море количество носителей ракет "Калибр".

По состоянию на утро воскресенья, 16 июля, Россия увеличила количество боевых кораблей в Черном море – с 9 до 11 единиц. Среди них – два ракетоносителя, общий залп составляет 12 "Калибров".

Об этом в эфире национального телеканала рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Оперативная ситуация изменилась. Уже 11 кораблей в Черном море. А в Средиземном море есть один носитель крылатых ракет "Калибр", я так понимаю, он вернулся с пополнением запасов", – отметил он.

Напомним, Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе атаки авиации.

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Дата публикации
Просмотры
285
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