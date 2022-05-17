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Россия усилит артиллерийские удары, пытаясь возобновить темп своего продвижения на Донбассе – британская разведка

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Россия усилит артиллерийские удары, пытаясь возобновить темп своего продвижения на Донбассе – британская разведка

Фото: CNN

Армия РФ увеличила количество артиллерийских обстрелов, чтобы уменьшить количество вылетов своих истребителей из-за большого риска их потери.

В ближайшие недели Россия, вероятно, продолжит сильно полагаться на массированные артиллерийские обстрелы, пытаясь возобновить темп своего продвижения на Донбассе.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

"Россия прибегла к все большей зависимости от артиллерийских обстрелов из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать регулярными вылетами боевых самолетов за пределы своей линии фронта", — заявляет министерство.

Также отмечается, что в Черниговской области около 3500 зданий были разрушены или повреждены во время продвижения России к украинской столице. 80% ущерба нанесено жилым домам.

"Масштабы этого ущерба указывают на готовность России применить артиллерию против населенных районов, минимально учитывая дискриминацию или пропорциональность", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия потеряла 27 900 своих военнослужащих в войне против Украины. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 200 оккупантов.

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