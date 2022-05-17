Россия усилит артиллерийские удары, пытаясь возобновить темп своего продвижения на Донбассе – британская разведка

Россия усилит артиллерийские удары, пытаясь возобновить темп своего продвижения на Донбассе – британская разведка

Армия РФ увеличила количество артиллерийских обстрелов, чтобы уменьшить количество вылетов своих истребителей из-за большого риска их потери.

В ближайшие недели Россия, вероятно, продолжит сильно полагаться на массированные артиллерийские обстрелы, пытаясь возобновить темп своего продвижения на Донбассе.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

"Россия прибегла к все большей зависимости от артиллерийских обстрелов из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать регулярными вылетами боевых самолетов за пределы своей линии фронта", — заявляет министерство.

Также отмечается, что в Черниговской области около 3500 зданий были разрушены или повреждены во время продвижения России к украинской столице. 80% ущерба нанесено жилым домам.

"Масштабы этого ущерба указывают на готовность России применить артиллерию против населенных районов, минимально учитывая дискриминацию или пропорциональность", — говорится в сообщении.

Последний уровень защиты Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 May 2022



Пойдем от более чем в UK government's response: https://t.co/GwwPZ9lX8D



#StandWithUkraine pic.twitter.com/PuqLnVGj0Q — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 17 мая 2022

Напомним, Россия потеряла 27 900 своих военнослужащих в войне против Украины. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 200 оккупантов.

Читайте также: