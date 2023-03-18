Россия увеличит набор в армию для войны с Украиной — разведка Британии

Российские власти, вероятно, готовятся содействовать более широкому призыву на военную службу для обеспечения своих военных нужд.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в разведке, 13 марта 2023 г. депутаты российской Думы внесли законопроект об изменении возрастной категории призыва на военную службу на мужчин в возрасте 21-30 лет с нынешних 18-27 лет. Вероятно, закон будет принят и вступит в силу в январе 2024 года.

"Россия продолжает официально запрещать призывникам участвовать в операциях в Украине, хотя по крайней мере сотни, вероятно, служили из-за административных путаниц или после того, как их заставили подписать контракты", — говорится в сообщении.

Кроме того, власти России, скорее всего, сменят возрастную категорию, чтобы увеличить численность войска, гарантируя, что студенты в конце концов будут вынуждены служить.

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"Даже если Россия и дальше будет воздерживаться от использования призывников в войне, дополнительные срочники освободят большую часть профессиональных солдат для борьбы, — добавляют в разведке.

В преддверии британская разведка обновила карту боевых действий в Украине.

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