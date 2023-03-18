Россия увеличит набор в армию для войны с Украиной — разведка Британии

Власти России, скорее всего, сменят возрастную категорию, чтобы увеличить численность войска.
Российские власти, вероятно, готовятся содействовать более широкому призыву на военную службу для обеспечения своих военных нужд.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в разведке, 13 марта 2023 г. депутаты российской Думы внесли законопроект об изменении возрастной категории призыва на военную службу на мужчин в возрасте 21-30 лет с нынешних 18-27 лет. Вероятно, закон будет принят и вступит в силу в январе 2024 года.
"Россия продолжает официально запрещать призывникам участвовать в операциях в Украине, хотя по крайней мере сотни, вероятно, служили из-за административных путаниц или после того, как их заставили подписать контракты", — говорится в сообщении.
Кроме того, власти России, скорее всего, сменят возрастную категорию, чтобы увеличить численность войска, гарантируя, что студенты в конце концов будут вынуждены служить.
"Даже если Россия и дальше будет воздерживаться от использования призывников в войне, дополнительные срочники освободят большую часть профессиональных солдат для борьбы, — добавляют в разведке.
В преддверии британская разведка обновила карту боевых действий в Украине.
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