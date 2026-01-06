ВСУ наращивают мощности БПС, РФ производит сотни дронов ежедневно / © Александр Сырский

Декабрь 2025 стал первым месяцем, когда подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины обезвредили примерно столько же российских оккупантов, сколько РФ мобилизует за месяц.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, только по подтвержденным видеоданным враг потерял более 33 тысяч военнослужащих, а реальные потери еще больше.

Сырский поблагодарил воинов подразделений беспилотных систем за высокую результативность и отметил, что прошлый год стал периодом существенного прорыва развития дроновой составляющей Вооруженных сил Украины. В 2026 году командование планирует дальнейшее наращивание возможностей подразделений БПС.

В то же время, по данным украинской военной разведки, Россия также активно развивает это направление. Оккупанты создали отдельные войска беспилотных систем численностью около 80 тысяч человек, которые в 2026 году планируют увеличить до 165,5 тысячи, а к 2030 году — почти до 210 тысяч военнослужащих.

Кроме того, госзаказ РФ по производству дальнобойных дронов за год выполнен на 106%, а российский военно-промышленный комплекс уже производит более 400 беспилотников типа «Шахед» в сутки.

Главнокомандующий подчеркнул, что ВСУ ясно осознают масштаб будущих угроз и уже работают над их нейтрализацией. В частности, поставлена задача формировать специализированные подразделения для выявления и уничтожения вражеских дроновых сил, пунктов управления и экипажей БПЛА.

По данным Сырского, в декабре украинские подразделения беспилотных авиационных комплексов выполнили около 339 тыс. задач, а наземные роботизированные комплексы почти 2,1 тыс. Общее количество пораженных и уничтоженных целей беспилотниками возросло на 31%, а потери личного состава противника — более чем на четверть.

Также в Вооруженных силах Украины запущена система технической поддержки подразделений БПС и информационная система поддержки производителей дронов.

«Тот, кто имеет преимущество в количестве и качестве беспилотных систем, сохраняет больше своих воинов и эффективнее уничтожает противника», — подчеркнул Сырский, добавив, что Украина продолжает удерживать преимущество в применении FPV-дронов.

Напомним, на днях украинский FPV-дрон впервые сбил российскую Герберу. О воздушном перехвате такого типа дрона без использования дорогостоящих средств ПВО рассказал генерал Черешня AIR успешно уничтожал вражеские разведывательные БПЛА, в том числе типы Zala, Supercam, Merlin и Орлан.

Ранее стало известно, что в Украине запустили производство новых ударных дронов «Батяр».