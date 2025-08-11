ТСН в социальных сетях

Война
448
1 мин

Россия увеличивает численность войск и меняет тактику — подробности

На отдельных участках фронта зафиксировано рекордное скопление российских военных.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

На отдельных направлениях фронта фиксируется беспрецедентное количество российских военных и изменение тактики их боевых действий.

об этом заявил командир экипажа беспилотников «Кара Небесна» бригады «Рубіж» Андрей Отченаш в эфире телеканала КИЕВ24.

«Количество военнослужащих РФ невероятно большое. За все мое участие в войне с 2022 года я никогда не видел такого большого количества россиян. И это притом что наша бригада стояла на самых сложных направлениях — от Бахмута до освобождения территорий на Харьковщине, заканчивая операциями в Северском районе. Ситуация действительно сложная, потому что противника нереально много», — подчеркнул военный.

Он добавил, что оккупанты пытаются использовать численное преимущество и избегают прямого захвата населенных пунктов.

«Основная задача противника — не приехать к населенным пунктам и не занять их. Они продвигаются дальше, обходя населенные пункты», — отметил командир.

По словам Отченаша, россияне также изменили тактику боя, отказавшись от закрепления в укрытиях и фортификациях.

«Они пытаются обходить населенные пункты, не закрепляясь в туннелях. Ищут сложные места и продвигаются на север, на север, на север», — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы писали о том, что зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3. Полиция призывает к максимальной осторожности.

