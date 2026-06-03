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Россия увеличивает количество реактивных "Шахедов": "Флэш" предупредил о новой угрозе
Доля реактивных ударных беспилотников во время российских атак на Украину будет постоянно расти, поскольку враг готовится применять новые скоростные дроны модификации «Герань-4».
Российские оккупационные войска постепенно увеличивают долю реактивных ударных беспилотников во время своих массированных атак на территорию Украины. Враг намерен усложнить работу нашей противовоздушной обороны и планирует применять новые модификации дронов, которые будут летать с более высокой скоростью.
Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов в эфире национального телемарафона «Єдині новини».
Рост угрозы и противодействие «Герань-3»
Доля реактивных ударных беспилотников типа «Шахед» при массированных российских обстрелах постоянно растет. Хотя этот процесс происходит не слишком быстро, военное руководство полностью осознает тенденцию и прогнозирует дальнейшее увеличение количества таких дронов в воздушном пространстве нашего государства.
В настоящее время российские военные активно используют для атак реактивные аппараты модификации «Герань-3». Эти беспилотники способны развивать скорость около 300 километров в час, однако украинские силы противовоздушной обороны успешно работают против них и эффективно уничтожают вражеские цели.
Планы врага относительно «Герань-4» и подготовка Украины
В будущем оккупанты планируют перейти на использование более опасных и скоростных ударных дронов «Герань-4». Они рассчитывают на то, что украинским защитникам будет гораздо труднее сбивать цели, двигающиеся с такой высокой скоростью.
«Россияне используют сейчас Герань-3 — и мы успешно против них работаем. Но они будут в будущем пытаться использовать Герань-4. И они надеются, что нам будет тяжело работать по целям, которые будут летать со скоростью 500 км/ч», — объяснил советник министра обороны Украины.
Скорость этой новой модификации вражеских беспилотников составит от 400 до 500 км/ч. Однако Сергей Бескрестнов заверил, что украинские военные отлично понимают стратегию россиян, внимательно следят за их действиями и уже сейчас готовят соответствующие контрмеры для надежной защиты неба.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов пояснил, что Россия теоретически способна регулярно наносить массированные ракетные удары по Украине — примерно раз в неделю в течение нескольких месяцев. В то же время, на возможность таких атак влияют проблемы РФ с техникой, экипажами стратегической авиации и физическим состоянием пилотов.