Россия увеличивает расходы на войну – разведка Британии назвала источники средств

У правительства России есть амбициозные планы по увеличению военных расходов в 2024 году – на 26%. Это основывается на оптимистических ожиданиях увеличения доходов на 22%, при этом доходы от нефти и газа, как ожидается, увеличатся почти на 25%.

Однако планируемый целевой показатель доходов России на 2024 год вряд ли будет достигнут, как предусмотрено бюджетным планом. Вполне возможно, что правительству придется рассмотреть другие меры политики по финансированию запланированных расходов.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, правительству России придется сократить свои отчисления в Фонд национального благосостояния и увеличить внутренние налоги и долг по финансированию запланированных расходов.

"Такая политика почти наверняка негативно повлияет на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе, с учетом инфляционного давления или ограничения будущего экономического роста. Фонд национального благосостояния якобы предназначен для долгосрочного экономического благосостояния российского народа, но он все чаще используется для финансирования вторжения в Украину", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, разведка Британии объяснила, для чего тысячи "вагнеровцев" остаются в Беларуси.

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