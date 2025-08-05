Россия увеличивает свою группировку войск на 9 тысяч человек ежемесячно — Сырский

Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский / © Александр Сырский

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Несмотря на колоссальные потери, которые в июле составляли более 33,2 тысяч человек, что на 800 солдат РФ больше, чем в предыдущем месяце, противник увеличивает группировку на 9 тысяч военных ежемесячно Российское руководство имеет целью к концу года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы.

Об этом на совещании по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в июле сказал главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский.

«Наши войска мужественно отражали атаки врага, использующего тактику „тысячи порезов“, применяя для наступательных действий небольшие штурмовые группы», — сообщил он.

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Самая сложная ситуация, по его словам, сложилась на Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях.

«В то же время на Северослобожанском направлении есть успехи в освобождении территории Сумской области, продолжаем вести боевые действия на Курщине», — добавил Сырский.

В ответ на активизацию Россией обстрелов украинской тыловой инфраструктуры, мирных городов, разрушение жилых домов, убийств гражданских, усилена противовоздушная оборона, масштабировано направление дронов-перехватчиков воздушных целей.

«В июле есть заметные успехи в применении средств DeepStrike — поражены десятки объектов военно-промышленного комплекса противника. Наши беспилотники и другие средства поражения существенно снизили производственные возможности ВПК агрессора, нанесли поражение его военным объектам, в том числе складам „шахедов“ и других видов вооружений, военным аэродромам и полигонам, оборонным, электромеханическим, химическим и нефтеперерабатывающим заводам», — сообщил он.

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Кроме того, благодаря усовершенствованию системы управления БПЛА второй месяц подряд держится динамика существенного роста эффективности уничтожения противника и, как следствие, усиление непосредственной поддержки пехоты на поле боя.

Общие потери россиян в июле

В течение всего месяца враг потерял более 33,2 тысячи человек, что на 800 человек больше, чем в предыдущем месяце.

Несмотря на это, противник увеличивает свою группировку на 9 тысяч человек ежемесячно. Российское руководство преследует цель до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы.

«Поэтому нет другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск», — сказал Сырский.

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По его словам, идет корпусная реформа, чтобы управление войсками стало более эффективным. Подавляющее большинство вновь созданных армейских корпусов приняли свои полосы и определенные комплекты войск.

Напомним, ранее Александр Сырский подчеркивал, что каждый уничтоженный солдат РФ приближает справедливый мир для Украины.

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