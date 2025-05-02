Россия увеличивает войско в Беларуси: куда двинется армия Путина

Беларусь. / © ТСН.ua

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Наращивание российских военных сил в соседней Беларуси представляет потенциальную угрозу для Украины, Польши и стран Балтии. Куда РФ может направить свои силы, будет зависеть от того, где Кремль найдет наиболее уязвимую точку.

Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью "Главреду".

"Когда формируется определенная группировка, то направлений его возможных действий множество - почти на 180 градусов. Вопрос лишь в том, куда именно он двинется. Это зависит от того, где Путин "нащупает" слабое место, - туда он и уйдет. Что именно это будет - сказать трудно. Это зависит не только от нас, но и от наших западных партнеров."

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По его словам, Польша уже активно создает так называемую "тотальную оборону", которая является мощной системой готовности к отражению агрессии. Сунгуровский отмечает, что то, что в Украине до сих пор боятся назвать милитаризацией, в Польше и других странах Балтии, таких как Финляндия и Швеция, стало реальностью.

«Это уже произошло в Финляндии, в странах Балтии, в Швеции. В России — тем более и полным ходом. А мы почему-то до сих пор стыдимся называть вещи своими именами. Милитаризация — это не подготовка к агрессии, а подготовка к отпору агрессии. И нечего этого стыдиться. готовыми", - говорит Николай Сунгуровский.

Как сообщалось, Россия начнет обучение в Беларуси , которые могут представлять угрозу как для Украины, так и для стран Балтии и Польши.

Вероятное наступление из Беларуси и попытка республики вступить в войну против Украины возможна, считает военный аналитик Майкл Кларк. Он напомнил, что последние крупные совместные учения Беларуси и России, известные как «Запад-2021», прошли за шесть месяцев до вторжения РФ в Украину в 2022-м.

Дата публикации 13:32, 14.04.25 Количество просмотров 318 Мусиенко рубит правду в глаза! Россия увеличила группировку в 5 раз! Наступление началось!?