- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 345
- Время на прочтение
- 1 мин
В России убрали скандального генерала, который "проспал" прорыв ВСУ в Курщине
Генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы. Ранее под руководством Лапина в регионе был обнаружен пробел в обороне, который использовали украинские войска.
Генерал-полковник ВС РФ Александр Лапин уволен с военной службы. Командование Ленинградским военным округом теперь перешло к генерал-полковнику Евгению Никифорову.
Об этом сообщили российские СМИ.
По информации Татар-информ, Лапин получит должность помощника главы Татарстана, однако источник не уточняет детали.
В 2022 году Лапин командовал Центральным военным округом и группировкой "Центр", а затем возглавил Главный штаб - первое покровительство главнокомандующего Сухопутными войсками, после чего стал командующим Ленинградским военным округом и группировкой "Север". Под его руководством войска в этом направлении участвовали в боях за Волчанск, обороне и наступательных операциях в Курской области.
По данным Wall Street Journal, за несколько месяцев до наступления украинских войск на Курскую область Лапин распустил совет, отвечавший за усиление обороны региона. Это оставило пробел на границе с Россией, которым воспользовались ВСУ для успешного продвижения.