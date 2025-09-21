ТСН в социальных сетях

Война
345
1 мин

В России убрали скандального генерала, который "проспал" прорыв ВСУ в Курщине

Генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы. Ранее под руководством Лапина в регионе был обнаружен пробел в обороне, который использовали украинские войска.

Кирилл Шостак
Александр Лапин

Генерал-полковник ВС РФ Александр Лапин уволен с военной службы. Командование Ленинградским военным округом теперь перешло к генерал-полковнику Евгению Никифорову.

Об этом сообщили российские СМИ.

По информации Татар-информ, Лапин получит должность помощника главы Татарстана, однако источник не уточняет детали.

В 2022 году Лапин командовал Центральным военным округом и группировкой "Центр", а затем возглавил Главный штаб - первое покровительство главнокомандующего Сухопутными войсками, после чего стал командующим Ленинградским военным округом и группировкой "Север". Под его руководством войска в этом направлении участвовали в боях за Волчанск, обороне и наступательных операциях в Курской области.

По данным Wall Street Journal, за несколько месяцев до наступления украинских войск на Курскую область Лапин распустил совет, отвечавший за усиление обороны региона. Это оставило пробел на границе с Россией, которым воспользовались ВСУ для успешного продвижения.

345
