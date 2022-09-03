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Россия уже 5 дней активно перекидывает в Крым технику и войска

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Россия уже 5 дней активно перекидывает в Крым технику и войска

Фото: Getty Images

Россия уже в течение пяти дней активно перекидывает свою военную технику и солдат в оккупированный Крым – как по железной дороге, так и автотранспортом.

Много российских войск сейчас сосредоточено на севере и западе Крыма.

Об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр со ссылкой на интервью его главы Эскендера Бариева для ТРК "Киев".

"В Крыму много российской техники, много российских солдат. Переброска техники происходит уже около пяти суток. Технику перевозят как по железной дороге по Керченскому мосту, так и автотранспортом. Также нам сообщали, что из РФ в Крым перекрывали автомагистраль для гражданских лиц", – рассказал Бариев.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, как только будет возможность, ВСУ нанесут удары по Крымскому мосту, которым Россия подпитывает свою группировку на юге Украины.

Отметим, что "Укрзалізниця" запускает бесплатные эвакуационные рейсы для крымского населения из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

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