Россия уже более двух недель не атакует Украину иранскими дронами: в ВСУ предположили почему

Вероятно, у страны-агрессора пока нет возможности получать эти беспилотники.

Российские войска уже более двух недель не атакуют Украину иранскими дронами-камикадзе, что может свидетельствовать об окончании этих аппаратов.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Уже две недели примерно не наблюдаем, а может, и больше этих иранских БПЛА. Вероятно, первая партия уже закончилась", — предположил Игнат.

Также читайте Иран пока не передал России баллистические ракеты – разведка

Он также проинформировал, что Россия выпустила по Украине около 400 беспилотников иранского производства, 340 из которых удалось сбить. В целом страна-агрессор заказала у Тегерана 1740 дронов этого типа.

"Вероятно, сейчас нет возможности их получать. Возможно, продолжаются процессы политического характера. На Ближнем Востоке сейчас непростая ситуация, и на это могут влиять другие страны", – добавил представитель Воздушных сил.

Напомним, по оценкам Пентагона, Иран передал России несколько сотен своих дронов для войны против Украины.

По мнению военного эксперта Петра Черныка, то, что Россия уже не атакует массово Украину именно дронами, свидетельствует о получении ею не столь уж большого количества этих аппаратов от Ирана.

Читайте также: