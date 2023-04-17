Россия уже бросила на фронт "штурмовые подразделения": как они воюют

Захватчики из этих подразделений жалуются на плохое снабжение и старое оружие.

Россия на фронте уже начала использовать "штурмовые подразделения Z", однако такие бойцы не очень хотят воевать, а некоторые даже уже попали в украинский плен.

Об этом руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Представитель ВСУ сообщил, что российские оккупанты несколько снизили активность в своих атаках и качество самих бойцов несколько падает.

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"Но появились так называемые "штурмовые подразделения Z", которые укомплектованы людьми с криминальным прошлым. Теперь и понятен конфликт между Пригожиным и Шойгу, потому что последний фактически отнял возможность пополнять ряды "вагнеровцев" узниками. Зато теперь вооруженные силы РФ формируются этими людьми с криминальным прошлым", – описал ситуацию Дмитрашковский.

Он также проинформировал, что взятые в плен под Марьинкой 15 российских военных оказались как раз бойцами этих "штурмовых подразделений Z".

Спикер Сил обороны Таврического направления рассказал, что россияне-члены этих подразделений жалуются на плохое обеспечение и старое оружие.

"Они рассказывали, что очень многие из этих подразделений не очень хотят идти воевать. Именно поэтому сейчас среди этих "воинов" ведется работа, чтобы они шли штурмовать позиции ВСУ", — сообщил Дмитрашковский.

Напомним, в отчете Института изучения войны говорится, что российские войска готовятся к возможному контрнаступлению ВСУ и усиливают на юге артиллеристские обстрелы, а также свои линии обороны. В Бахмуте оккупанты продолжают свои наземные атаки как в самом городе, так и в его окрестностях. При этом РФ выбрасывает на фронт штрафников, а обычные силы более осторожны. Что касается Луганщины, то там 16 апреля захватчики нанесли ограниченные наземные удары к югу от Кременной.

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