Россия уже четыре дня, как начала наступление на Донбасс — Арестович

По его словам, РФ пытается проводить наступление с севера и юга.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Донбассе уже начался первый этап наступления российских войск.

Об этом он рассказал в интервью российскому адвокату Марку Фейгину. Политик отметил, что наступление началось еще четыре дня назад. Враг пытается проводить его с севера и юга, впрочем, с юга не удается.

Также читайте Что ждет армию РФ до 9 мая: Арестович предоставил несколько прогнозов

"Идет он только с севера, с юга пытаются наступать, не получается. А вот эти, когда приедут, на которых вся надежда, и вот что накапливается в направлении Харькова, это будет второй эшелон этого наступления. Второй и третий по усилению. Когда первые сотрутся, вторые пойдут и т.д. Это одно и то же наступление, которое будет по этапам направления по рубежам, но оно продолжается, потому что уже все — от астрологов до тарологов, до страшных военных экспертов рассказывают, что оно вот 14-го начнется настоящее наступление.14-го начнут вводить второй эшелон и это не станет настоящим наступлением, это будет продолжение того же наступления, если вообще будет.

Но, судя по некоторым подробностям, нужно еще посмотреть, будут ли вводить этот второй эшелон или поберегут ли его. По одной простой причине – потому что не очень получается первый эшелон, поэтому второй не очень горит вступать в бой. И постоянно отодвигаются даты восстановления боеспособности", – поделился советник главы ОП.

Напомним, Арестович развеял миф о 60-90 тысячах российских военных на востоке Украины. Политик также отметил, сколько оккупантов находится на всей территории Украины.

Читайте также: