Россия уже две недели пытается разбомбить аммиакопровод на Харьковщине: Синегубов – о последствиях

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские оккупанты уже две недели пытаются разбомбить аммиакопровод "Одесса-Тольятти". Террористическая армия все чаще использует иранские дроны Shahed для ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские террористы каждый день обстреливают Харьковщину. Только за минувшие сутки оккупанты атаковали 20 населенных пунктов. Они все чаще используют для этого дроны Shahed. Последние две недели оккупанты пытаются уничтожить аммиакопровод.

"В течение последних двух недель россияне вели прицельный огонь по магистральному аммиакопроводу в Купянском районе. Наши эксперты не фиксируют утечку остающегося в трубах технического аммиака. В настоящее время угрозы для населения и экологии нет", — сказал Синегубов.

В Харьковской области без электричества остается 85 населенных пунктов. Они находятся в 5-км зоне от границы с РФ и линии фронта.

Напомним, 5 июня 2023 года в Купянском районе Харьковщины российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.

Второй раз россияне обстреляли аммиакопровод 6 июня.

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