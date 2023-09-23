Россия уже использовала все резервы, чтобы остановить продвижение ВСУ - Буданов

Россияне очень боятся потерять Бахмут, поэтому опрокидывают туда все новые силы.

Российское командование использовало все резервы, чтобы остановить продвижение ВСУ и даже задействовало недавно сформировавшиеся части.

Об этом в интервью The WarZone заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Буданов заявил, что одной из целей операции у района Бахмута было перетягивание сил с южного направления и эта задача увенчалась успехом.

"Россияне недавно передислоцировали туда свои единственные резервные силы — 25 армию, которая была сформирована недавно и даже не полностью. Сейчас ее передислоцируют примерно севернее Бахмута и там собираются закопать", — сказал Буданов.

Он заявил, что россияне очень боятся потерять Бахмут, поэтому перебрасывают туда все новые силы, что значительно истощает их ресурсы на других направлениях, в частности на южном.

"Все, что у них было, уже брошено в огонь", – подчеркнул глава ГУР.

По словам Буданова, сейчас остов российских НДС "сидит в обороне и пытается сдержать наступление наших группировок на юге".

"Раньше там были подразделения 810 бригады морской пехоты РФ. Эта бригада была полностью разгромлена, и россиянам ее пришлось заменять воздушно-десантными войсками", – сказал Буданов.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт Иван Киричевский заявил, что американские кассетные ракеты ATACMS будут позволять ВСУ одной ракетой разбить колонну российских войск на марше.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт Олег Жданов заявил, что Вооруженные силы Украины до конца 2023 могут частями войти в Крым или выйти на Перекоп.

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