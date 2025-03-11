"Россия уже использует "Шахеды" со Starlink, камерами и SIM-картами": тревожная оценка Игната

Вражеские атаки дронами и авиацией становятся более технологичными. РФ уже использует "Шахеды" со Starlink, камерами и SIM-картами.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Новости Live".

Для нас это обычная цель, отмечает он, но приоритет — дешевые и эффективные способы уничтожения.

"Это цена нашей жизни. Это то, будут ли залетать сюда самолеты или не будут. Если они будут залетать, то мы вместо КАБов получим ФАБы на голову. В десять раз больше", — подчеркнул Игнат.

Поэтому главная задача Воздушных сил состоит в том, чтобы не допустить в воздушном пространстве российской авиации.

Напомним, после российской атаки на Одессу и область в ночь на 11 марта спасатели до сих пор ликвидируют последствия ударов. Из-за ряда пожаров в атмосферу попало много загрязняющих веществ.

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